17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладателей интернет-премии "ТИБО-2018" наградили в Минске, передает корреспондент БЕЛТА с церемонии награждения.

Конкурс на лучший белорусский интернет-ресурс в 2018 году проводился по 10 основным номинациям. Всего было подано 330 заявок.

Как подчеркнул министр информации Александр Карлюкевич, сегодня много говорится о цифровом будущем и цифровой экономике. "Хотелось бы пожелать всем участникам церемонии, чтобы они как можно шире представляли цифровое будущее в нашем настоящем", - заявил он.

Лучшим интернет-ресурсом республиканских органов государственного управления признан сайт Министерства здравоохранения. Второе место члены жюри присудили сайту Следственного комитета, разработчиками которого выступили Белорусское телеграфное агентство и ЦБТ. Третье место разделили официальный интернет-портал Министерства обороны и сайт Министерства по налогам и сборам (разработка БЕЛТА).

Среди интернет-ресурсов городских, областных и районных исполнительных комитетов первое место присуждено официальному сайту Ивьевского районного исполнительного комитета (разработка БЕЛТА). Еще одна разработка агентства - сайт Мядельского райисполкома - заняла второе место. На третьем месте оказался официальный сайт администрации Октябрьского района Минска. Кроме того, специальный диплом жюри в этой же номинации получил сайт Гродненского облисполкома (разработка БЕЛТА).

Члены жюри также назвали лучшие информационные ресурсы. В этом году первое место присуждено порталу "СБ. Беларусь сегодня", второе - информационному порталу газеты "Гомельская праўда" "Правда Гомель". Третьим стал сайт общественно-политической газеты "Iўеўскi край".

Первое место в номинации "Образование и наука" занял интернет-портал Национальной библиотеки Беларуси. Второе место разделили сайты лидских специальных яслей-сада №16 для детей с нарушениями зрения и Полоцкого государственного университета.

В номинации "Спорт" первое место получил сайт волейбольного клуба "Минск", второе - сайт Белорусской федерации гребли, третье - сайт Белорусской федерации панкратиона и боевых искусств.

Определили также лучший интернет-ресурс в номинации "Для детей и юношества". Первую награду получил портал для подростков "Тин Эйдж", второе и третье места не присуждались.

В номинации "Здоровье и медицина" первым стал сайт РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. На втором месте - ресурс 5-й городской клинической больницы (Минск). Третье место разделили сайты Гродненского областного клинического перинатального центра и Республиканской клинической стоматологической поликлиники.

Лучшим интернет-ресурсом в номинации "Культура, развлечение, мероприятия" стал сайт хореографического ансамбля "Хорошки". Второе место в этой номинации не присуждалось, третье разделили ресурс "Ветераны Гродненщины" и сайт Центрального ботанического сада НАН Беларуси.

Первым в номинации "Корпоративные и тематические интернет-ресурсы" стал сайт природоохранного учреждения "Национальный парк "Беловежская пуща", на втором месте - сайт Банка БелВЭБ.

Были отмечены и лучшие интернет-ресурсы экспортеров. Первое место получило ООО "Зумлион-Маз", второе - ОАО "Скидельский сахарный комбинат", третье - ОАО "Гродно Азот".

Награды получили также интернет-магазины. Первым в этой номинации стал интернет-магазин СООО "Мобильные ТелеСистемы", на втором месте - магазин для кондитеров Bake'N'Art, на третьем - Минскжелезобетон.

Интернет-премия "ТИБО" является премией оргкомитета выставки и присуждается сетевым работам, созданным в белорусском секторе интернета за весомые художественные, технологические и социокультурные достижения в области информации, культуры, искусства и образования.

С 2003 года в конкурсе приняли участие более 7 тыс. интернет-ресурсов. Основными целями премии являются: содействие развитию белорусского сектора интернета, внедрению новых информационных технологий и пропаганда лучших достижений белорусского сектора интернета.

В этом году конкурсу "Интернет-премия "ТИБО" исполняется 16 лет. Международный форум "ТИБО-2018" проходит с 14 по 18 мая в Минске.-0-