Областной турнир по робототехнике соберет в Гомеле около 200 участников

23 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Второй областной турнир по робототехнике Roboquest пройдет в Гомеле 3 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре технического творчества детей и молодежи.

Состязание станет частью регионального этапа республиканского конкурса по основам профессиональной подготовки среди школьников JuniorSkills Belarus (компетенция "Мобильная робототехника").

За победу в конкурсе поспорят около 200 ребят в возрасте от 9 до 17 лет, которые представят учреждения дополнительного образования детей и молодежи, общего среднего образования и др. Команды посоревнуются в двух категориях: Lego WeDo (возрастная группа 6-9 лет) и Lеgo Mindstorms EV3 (возрастные группы 10-13 лет и 14-17 лет).

"Робототехника набирает все большую популярность, вызывает интерес у подрастающего поколения. Об этом красноречиво говорят цифры. По сравнению с 2017 годом количество участников нынешнего турнира увеличилось почти в 2 раза", - прокомментировали собеседники.

Победители турнира получат дипломы, памятные призы и возможность представить Гомельскую область в республиканском конкурсе JuniorSkills Belarus. А всем участникам и гостям мероприятия организаторы обещают яркие впечатления: в программу включены увлекательные конкурсы роботов, выставка робототехники, шоу трансформеров и т.д.

Среди основных целей турнира - популяризация робототехники, реализация творческих способностей, научных и познавательных интересов детей и подростков. Организатором конкурса является Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи.-0-