Обнаружен опасный вирус на Android

Специалисты компании ESET обнаружили новый троян, распространяемый под видом полезных приложений. Жертвами стали владельцы устройств на базе Android.

Вредоносная программа HeroRat попадает в устройство после скачивания поддельных приложений с неофициальных магазинов. Злоумышленники заманивают потенциальных жертв накруткой подписчиков в соцсетях или подарками в виде криптовалюты. После запуска зараженного алгоритма программы выдают сообщение об ошибке и инсценирует самоудаление, однако вирус продолжает распространяться по устройству.

HeroRat крадет информацию пользователя, меняет настройки, перехватывает мобильный трафик.

Специалисты рекомендуют владельцам гаджетов не скачивать приложения из неизвестных и сомнительных источников.