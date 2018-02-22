Обнаружена опасная уязвимость в приложении Tinder

Индийский программист Ананд Пракаш обнаружил опасную уязвимость в приложении для знакомств Tinder. Баг позволяет взламывать аккаунты пользователей. Об этом сообщает издание Telegraph.

Эксперт рассказал, что хакеры буквально за пару секунд взламывают аккаунт жертвы и получают полный контроль над ее профилем. У них появляется доступ к чатам и личной информации, они могут общаться от лица владельца аккаунта с другими пользователями приложения.

Программист сообщил о проблеме представителям Facebook и Tinder, которые быстро исправили ошибку. К слову, за найденную уязвимость Ананд получил денежное вознаграждение в размере $6.000.-0-