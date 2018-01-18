Обновление Apple позволит избежать замедления смартфонов

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпорация Apple готовит специальное обновление для смартфонов, позволяющее их владельцам контролировать состояние батареи и узнавать, замедляется ли работа устройств. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление генерального директора компании Тима Кука.

Руководство Apple предупредило, что работа смартфонов может замедляться для предотвращения внезапной перезагрузки устройства. Если пользователям не нужна эта услуга, с помощью нового обновления они смогут ее отключить, однако делать это не рекомендуется.

В конце прошлого года компания Apple признала, что намеренно замедляла работу старых моделей своих устройств, поскольку установленные в них литий-ионные аккумуляторы со временем теряют мощность и их энергии может не хватать, к примеру, при использовании смартфонов в холодную погоду. В операционную систему iOS были внесены изменения, которые тормозят выполнение определенных задач при нехватке ресурсов. Это вызвало возмущение многочисленных клиентов Apple, так что компания была вынуждена принести извинения и снизила цену на новые аккумуляторы для старых моделей.

Недавно к корпорации Apple был предъявлен иск от российских пользователей, недовольных замедлением работы IPhone. Владельцы устройств требуют от компании безвозмездной замены аккумулятора устройства IPhone и компенсации морального вреда в размере 777 тыс. 777 российских рублей. Ранее подобные иски стали подавать десятки пользователей из Франции, Израиля, США.-0-