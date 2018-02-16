"Одинокий атом" победил в конкурсе научной фотографии

Фотоснимок, получивший название "Один атом в ионной ловушке", стал победителем конкурса научных фотографий, который проводит Исследовательский совет инженерных и физических наук Великобритании (EPSRC). Автором снимка стал студент Оксфорда Дэвид Нэдлинжер.

На фотографии между двумя электродами притаилась маленькая точка. Ею является положительно заряженный атом стронция. Пока он удерживается электрическим полем, на него направили сине-фиолетовый лазер. Таким образом невидимую в обычных условиях частицу удалось запечатлеть обычным зеркальным фотоаппаратом.

Расстояние между электродами не превышает 2 мм. В строгом смысле слова мы все-таки наблюдаем не атом, а отраженный им свет.