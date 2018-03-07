"Одноклассники" перезапустили функцию видеозвонков под управлением нейросети

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная сеть "Одноклассники" перезапустила свою функцию видеозвонков, сообщает ТАСС.
Теперь плохую связь оперативно будет исправлять нейросеть. Это нововведение призвано улучшить не только качество связи, но и ускорить время установки соединения. Благодаря нейросети пользователи смогут совершать видеозвонки с любого устройства.
Представители компании заявили, что тестирование прошло успешно. Число видеозвонков выросло в два раза. Также любой пользователь после разговора сможет оставить свой отзыв о работе системы, и он будет учтен при следующем звонке. -0-
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