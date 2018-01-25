25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 630 базовых станций LTE планируется установить в Беларуси в 2018-2019 годах. Об этом шла речь во время расширенного заседания коллегии Министерства связи и информатизации. Такая информация размещена на сайте Минсвязи, сообщает БЕЛТА.

На заседании коллегии с докладом "Об итогах социально-экономического развития отрасли за январь-декабрь 2017 года и задачах по выполнению прогнозных показателей 2018 года" выступил министр связи и информатизации Сергей Попков. Он подвел итоги достигнутого на текущий момент уровня индикаторов целей устойчивого развития, выполнение которых зависит в первую очередь от наличия разветвленной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

"Доля населения, пользующегося интернетом" - один из главных показателей Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы. По данным выборочного обследования Белстата, 70% интернет-пользователей ежедневно задействуют сеть интернет, а наличие персональных компьютеров в домашних хозяйствах за последние 5 лет увеличилось более чем в два раза (с 44 до 96 на 100 домашних хозяйств).

В Беларуси количество абонентов широкополосного стационарного доступа в интернет с начала 2017 года увеличилось на 96 тыс. и по состоянию на 1 января 2018 года составило 3 млн 160 тыс. абонентов. Количество абонентов беспроводного широкополосного доступа в интернет составило 73,5 абонента на 100 жителей. Ширина внешнего канала для доступа в интернет, по предварительным данным, увеличилась на 140 Гбит/с и составила 1240 Гбит/с.

Быстрые темпы внедрения сетей по технологии GPON позволяют оказывать услуги передачи данных на скорости до 100 Мбит/с. Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 610 тыс. и по состоянию на начало текущего года составило 1 млн 700 тыс. абонентов.

На заседании коллегии было отмечено, что в 2017 году продолжалась модернизация и строительство сетей мобильной связи третьего поколения. Охват данными услугами мобильной связи на 1 января 2018 года увеличился до 95,2%. Обеспечение населения услугами сотовой электросвязи стандарта LTE за 2017 год увеличилось в 1,7 раза и составило 68,5%. Отмечено, что в 2018-2019 годах планируется установить еще около 630 базовых станций, что позволит предоставить доступ к единой сети LTE более 76% населения Беларуси.

Общее количество абонентов телевизионного вещания за 2017 год увеличилось на 190 тыс. и по состоянию на 1 января 2018 года составило более 3,5 млн, из них абонентов IPTV - 1 млн 724 тыс., кабельного ТВ - 1 млн 790 тыс.

Доклад "Вопросы цифровой трансформации в Республике Беларусь" представил первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко. Было отмечено, что в Беларуси принята Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы. Ответственным заказчиком госпрограммы определено Министерство связи и информатизации. Созданы основные базовые компоненты электронного правительства. Это платформа интеграции ведомственных информационных ресурсов и систем, система межведомственного электронного документооборота, позволяющая повысить скорость прохождения документов, оперативность принятия управленческих решений, единое расчетно-информационное пространство, позволяющее, не отходя от компьютера, оплачивать более 60 тыс. услуг.

Сформирована государственная система оказания электронных услуг организациям и гражданам, функционирует единый портал электронных услуг, через который оказываются услуги гражданам, юридическим лицам и государственным органам в сфере социальной защиты и налогообложения, земельно-имущественных отношений и государственных закупок, судебного производства, торговли, финансов и др.

В настоящее время в стране создаются условия для формирования цифрового пространства, реализации и функционирования цифровой экономики, в основе которой лежит надежное и безопасное взаимодействие при осуществлении коммерческих трансакций всех участников хозяйственной деятельности. Особое внимание уделяется вопросам цифровой трансформации различных отраслей экономики под воздействием ИКТ.

В работе коллегии Минсвязи принял участие заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, который, в частности, отметил, что сфера Минсвязи модернизирована, постоянно развивается и отвечает современным вызовам.

Также в заседании приняли участие председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак, секретарь Федерации профсоюзов Беларуси по международной работе Анна Варфоломеева, председатель Белорусского профсоюза работников связи Нина Гаврилова, представители республиканских органов государственного управления и иных организаций, ответственные за ведение вопросов информатизации, представители общественных структур, руководители организаций связи.-0-

Фото с сайта Минсвязи