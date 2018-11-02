Опасности Сети и дети - интервью

Глобальная сеть, пожалуй, - первое изобретение человека, которое сам он не до конца понимает. В ней много скрытого потенциала, но также много опасностей и лазеек для преступников. А из всех противозаконных проявлений самое страшное - насилие в отношении детей. Поэтому страны всего мира объединяют свои усилия, чтобы интернет не становился оружием против наиболее беззащитных, чтобы подрастающее поколение постигало технические инновации в безопасности. Площадкой для такого диалога в эти дни стал Минск, где состоялся международный круглый стол "Противодействие насилию в отношении детей в сети интернет: лучший мировой опыт". В качестве особого гостя в нем участвовала специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей Марта Сантуш Паиш. Корреспондент БЕЛТА побеседовала о ее видении проблемы и впечатлениях от проводимой в Беларуси работы.

- Насилие в отношении детей в интернете характерно для всего мирового сообщества. Ведь его инструмент - Глобальная сеть. Но где-то проблема более ярко выражена, где-то меньше. Как Вы полагаете, в чем причина? Сказывается менталитет граждан, религиозность, государственные меры регулирования доступа к интернету или еще что-то?

- Это комбинация факторов. Дело в том, что интернет распространился так быстро, что многие просто оказались не готовы полностью понять его возможности и риски, которые он таит. Некоторые родители не имели возможности научиться грамотно пользоваться компьютером, мобильным телефоном. Это прежде всего касается сельских районов, где люди даже не представляют, какой опасности подвергаются при использовании интернета. Потому не знают, как наставлять своих детей, да и сами с ними наравне развлекаются в сети. Детям нравится то, что они открывают двери в новый мир, они рады новым возможностям. И не осознают, что существуют люди, которые могут воспользоваться их уязвимым положением.

Мы в свое время не уделили должного внимания работе на опережение - обучению учителей и родителей тому, как дать в руки детям механизм самозащиты от преступных посягательств. Даже эксперты, профессионалы в сфере образования, здравоохранения, безопасности порой недостаточно подготовлены, чтобы выявлять правонарушения и незаконные действия, связанные с попытками соблазнить ребенка, склонить его к действиям сексуального характера, и рассматривать это как проявление насилия.

Точно так же, как и любая другая форма насилия, насилие онлайн может быть предотвращено. Для этого нужно сфокусироваться на защите, информировании и обучении родителей, специалистов и самих детей. Приятно, что как раз в Минске ведутся такие дискуссии, обсуждения мер профилактики. Возникает мысль, что мы можем многое сделать.

- На семинаре был озвучен лучший мировой опыт противодействия этой беде. Расскажите, примеры каких стран Беларусь могла бы взять на вооружение?

- Первое, что нужно отметить, это необходимость партнерства заинтересованных сторон: государства, его соответствующих ведомств, неправительственных организаций, гражданского общества, школы, самих детей. Второй момент связан с улучшением законодательства, подготовкой профессионалов и экспертов в этой сфере, а также расширением повестки дня за счет вопросов, которые необходимо освещать, а не замалчивать. Что касается конкретно стран, мне кажется, что у Беларуси самой накоплен интересный опыт борьбы с насилием над детьми в интернете. Вообще, лучший пример демонстрируют страны, где используется широкий подход к этим вопросам, даются необходимые полномочия заинтересованным сторонам, расширяется и укрепляется потенциал их взаимодействия и растет оперативное реагирование. При этом важно защищать интересы жертв такого насилия и предотвращать возможность повторной травматизации.

Если говорить о конкретных примерах, то меня впечатлили Филиппины. У них реализован крупномасштабный проект - исследование того, как дети используют интернет, какие при этом существуют риски сексуального насилия. Причем включены были различные категории жителей, прежде всего из сельских районов, удаленных, бедные семьи. Они как раз порой даже не подозревали о рисках. Поэтому в стране был разработан план действий, который включает меры по улучшению законодательства, взаимодействию всех заинтересованных сторон.

Следующий пример - Коста-Рика. Для всего правительства, премьер-министра, президента тема борьбы с насилием над детьми стала приоритетом. Даже была включена в учебную программу в школе. Детям в игровой форме рассказывают о рисках, которые связаны с размещением в интернете каких-то деталей частной жизни. Есть даже такой "онлайн-мобиль" - автобус, оборудованный компьютерами в салоне, который колесит по стране, заезжает в самые удаленные уголки и обучает население. В форме игр и мультиков дети и целые семьи смотрят их и проходят тесты под руководством специалистов, которые сопровождают автобус.

Упомяну Великобританию, хотя это далеко не последний пример. Для правительства данная тема также в приоритете. Они начали с обучения специалистов в области права. Учили идентифицировать нарушителей и принимать меры против них. А также разработали концепцию реагирования, которая включает в себя профилактику, информирование и собственно меры реагирования. Создали глобальный союз, в который вошло около 70 стран. В этой сети состоят полиция и прочие правоохранительные органы, которые в сотрудничестве пытаются выявлять и идентифицировать нарушителей, находящихся в разных странах.

- Быть может, Вы слышали об инициативе в Беларуси законопроекта о противодействии домашнему насилию. Уже на стадии подготовки и обсуждения он вызвал разную реакцию в обществе. Особенно в той части, которая касалась воспитания детей. Какие действия родителей следует считать воспитательной мерой, а какие - насилием. Какой бы вы дали совет исходя из своего опыта? И существуют ли вообще универсальные нормы законодательства в этой сфере?

- Если говорить об универсальных нормах, то можно использовать Конвенцию о правах ребенка, которую Беларусь подписала еще в 1990-х годах. В ней содержится призыв о защите детей от всех форм насилия, в том числе и насилия в семье. Конечно, эти обязательства по-разному реализуются в различных странах. Но однозначно важно обеспечить подготовку и образование родителей, рассказывать им о возможностях воспитания без применения насилия. В ходе исследования ЮНИСЕФ в Беларуси мы обнаружили, что 85% семей признают, что концепция так называемого позитивного родительства вполне применима. Но при этом более 50% все-таки применяют насильственные методы воспитания в качестве дисциплинарных мер. Получается, что они и не против отказаться от физических наказаний, но не знают как. Для этого и нужно соответствующее обучение.

Уже 58 стран приняли законодательство, которое предполагает распространение позитивного родительства. Исследования также показали, что использование такого подхода снижает уровень насилия в семьях, школах и в итоге - в обществе. Беларусь вполне может воспользоваться этим примером.

- Упомянутое Вами исследование ЮНИСЕФ в Беларуси также показало, что более 60% подростков подвергались тем или иным формам насилия со стороны сверстников. Какой есть опыт противодействия буллингу (травле, психологическому террору) и насилию в школах?

- Везде в мире это серьезная проблема: каждый третий ребенок - жертва буллинга. Но есть хорошие примеры, которые показывают, как такие факты можно предотвратить. Важен комплексный подход, чтобы были задействованы все - семья, школа, общество. И местные власти, и учителя, и ученики должны показать приверженность профилактике насилия, травли и запугивания в школах. В некоторых случаях религиозные лидеры тоже могут играть значимую роль. Нужно поменять мировоззренческие подходы, при которых считается, что детская травля не имеет серьезных последствий, что ребенок и сам справится - это просто этап взросления. Важно, чтобы учителя понимали, какие механизмы помощи существуют. Приведу пример медиации, которая позволяет разрешить конфликты без применения насилия. Очень эффективный способ - информационные кампании, работа детских и юношеских клубов, где такие вопросы обсуждаются. И, конечно, правильное законодательство. В нем нужно подчеркивать, что агрессивное, неуважительное отношение к окружающим неприемлемо, что такие механизмы, как мирное решение конфликтов, необходимы.

- Как Вы считаете, в чем заключается роль СМИ в противодействии насилию в отношении детей? Как правильно подходить к освещению этой темы, чтобы не навредить?

- Самое главное - собственно информирование относительно отрицательных эффектов насилия на развитие ребенка, его состояние. Потому что это, действительно, влияет на здоровье, образование, развитие детей в любом возрасте. Также нужно рассказывать о положительных примерах, которые помогают решать проблемы насилия. В частности, медиации. В Беларуси есть факты ее успешного применения в школах. Важно не останавливаться на достигнутом. Точно так же и все наработки минской встречи должны иметь продолжение, чтобы была практическая польза от подобных мероприятий.

Еще одна значимая деталь: надо быть очень деликатным при реагировании на какие-то инциденты, не допускать случайного размещения для публичного обозрения фотографий, сообщения имени и фамилии пострадавшего, чтобы не травмировать жертву еще больше.

Наконец, я бы рекомендовала СМИ искать прямой контакт с юной аудиторией. Находить способы, скажем, в игровой форме обучать детей - с помощью мультипликации, интерактива. И обязательно доступным, простым для детей языком. Не стоит концентрироваться на новостях и репортажах о каких-то случаях насилия.

- Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями в целом от визита в Беларусь. Что бы Вы особенно отметили?

- Дело в том, что я только первый день здесь, но отмечу пару вещей. Во-первых, четко видно, насколько серьезно у вас подходят к вопросу борьбы с насилием против детей в интернете. На встрече за круглым столом собрались представители самых разных министерств, ведомств, департаментов. Можно сказать, что приверженность решению этих вопросов в Беларуси находится на высоком уровне. Во-вторых, приверженность правительства Повестке-2030 по устойчивому развитию, которая включает цель по искоренению всех форм насилия в отношении детей. План действий по реализации повестки должен и дальше материализоваться в форме эффективных мероприятий.

По итогам круглого стола были вынесены конкретные рекомендации, в частности - использовать белорусскую и международную практику для разработки и реализации плана по предотвращению всех форм насилия в отношении детей, в том числе в интернете; на основе существующих свидетельств и результатов исследований подвести реальную базу для конкретных действий, включая услуги для поддержки детей и подростков; наладить еще большую координацию между различными министерствами и ведомствами; организовать подготовку профессионалов для обучения учителей, родителей, повышать осведомленность детей и подростков о проблеме.

Мне кажется, Беларусь может стать хорошим примером для других стран региона. Словом, я полна амбициозных ожиданий от вашей страны. И мы с удовольствием готовы изучить белорусский опыт в ООН, а также предоставить поддержку в реализации каких-то идей.

Данные статистики

Проведенное исследование ЮНИСЕФ по насилию в отношении детей в 2018 году в Беларуси показало, что мальчики и девочки подвергаются различным видам насилия. Более четверти детей всех возрастных групп в социальном окружении становились жертвами и физического, и психологического, и сексуального насилия. Первое чаще применялось к мальчикам, второе - к девочкам. Со стороны сверстников насилие широко распространено в школах и прочих учреждениях. На запугивание со стороны ровесников или детей старшего возраста указали 60,1% учеников 5-7 классов средних школ и 82,1% учеников средних классов школ-интернатов. Сексуальное насилие в отношении детей дома или в учреждениях, согласно опросу, чаще всего применяли сверстники.

Домашнее насилие в целом носит циклический характер: 56,8% родителей, указавших, что подвергались физическому наказанию своими родителями, теперь сами регулярно применяют его как воспитательную меру к своим детям. А среди тех, кто в детстве не подвергался физическим наказаниям, сейчас применяют такой воспитательный метод только 17,6%.

Подверженность онлайн-угрозам в стране остается высокой. Почти 95% детей являются интернет-пользователями, 70% из них используют для доступа в сеть мобильные устройства, что увеличивает уязвимость.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-