Оператор beCloud в 2019 году намерен расширить дата-центр вдвое

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор beCloud намерен вдвое расширить Республиканский центр обработки данных в 2019 году, сообщил генеральный директор beCloud Олег Седельник в интервью БЕЛТА.
"По нашим расчетам, до конца первого квартала 2019 года текущие возможности РЦОД практически полностью будут использованы. Поэтому уже следующим летом запланировано введение в эксплуатацию второго модуля. Мы расширяемся: если сейчас у нас 156 стоек для оборудования, то это количество удвоится", - рассказал Олег Седельник.
Он подчеркнул, что хранение данных в дата-центре обеспечивает их надежную защиту. "Республиканский центр обработки данных - это цифровая крепость, то есть надежный объект, который охраняется не только физически, но и на цифровом уровне, с точки зрения потенциальных атак. К сожалению, не проходит и месяца, чтобы в сводках мировых новостей не упоминалось о взломах с утечкой персональных данных либо других действиях злоумышленников. Использование дата-центров - это гарантия того, что вероятность взлома данных сильно снижается", - отметил гендиректор beCloud.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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