Оператор life:) с 1 марта повысит стоимость услуг связи

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор life:) с 1 марта изменит стоимость и условия обслуживания некоторых тарифов. Такая информация размещена на сайте оператора, сообщает БЕЛТА.

С 1 марта повышается абонентская плата архивных тарифных планов и актуальных тарифных планов "йо1200", "Голос 1", линейка "Семья" и "Мультинет" и тарифных планов для юридических лиц. Без изменений останутся тарифы "Шейк", "Голос 2", "Smart:)", "Пенсионный". В то же время увеличивается объем трафика на тарифах L классический (вместо 1500 МБ станет 2000 МБ), L (вместо 2000 МБ станет 3000 МБ), XL (вместо 4000 МБ станет 5000 МБ).

На большинстве интернет-пакетов абонентская плата останется прежней. Меняется стоимость пакета "Каждые 0,1 ГБ за 0,50 руб", теперь она составит Br0,7, а пакет будет переименован в "Каждые 0,1 ГБ за 0,70 руб". Снижается стоимость услуги "Накопление" - вместо Br1,7 за 30 дней она будет стоить Br1 за 30 дней. На предложениях с модемом и планшетом увеличится стоимость пакета 16 ГБ. В целом процент повышения составит около 6%.

Для тарифных планов S, L, L классический, "Андроид life:)", "Семья (пользователь)" стоимость пакетов 2 ГБ, 4 ГБ, 8 ГБ изменится в связи с перенесением этих тарифов в другую ценовую категорию.

Вырастет стоимость на некоторые дополнительные услуги. При этом цены на роуминг, национальные SMS и MMS остаются без изменений. Не изменятся и выплаты по рассрочке за оборудование.

Более детальную информацию по каждой услуге можно найти на сайте мобильного оператора.

Тарифные планы "Старт йо life:)" и "Лайт йо life:)" будут переименованы в "Старт" и "Лайт" соответственно. Тарифные планы, схожие по условиям обслуживания, будут объединены. Так, абоненты тарифных планов "S классический" и "M классический" будут переведены на схожие по содержанию тарифные планы S и М. Также будут закрыты тарифные планы, которыми пользуются мало абонентов: "Бесконечный life:)", "Открытый life:)" и "Общительный life:)". Все абоненты будут переведены на тарифный план "Лайт" или смогут перейти на любой тарифный план по своему усмотрению.

Некоторые услуги будут закрыты для новых подключений: "life:) Россия", "life:) Украина" и "life:) Польша". Вместо них можно будет подключать пакет "life:) Мировой" с аналогичными условиями. Также будет закрыта для подключения услуга "Все по сто". Но все, у кого вышеперечисленные услуги на 1 марта будут подключены с автоматическим продлением, смогут продолжить ими пользоваться.-0-