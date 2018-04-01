Оператор velcom 1 апреля повышает стоимость услуг связи

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор velcom 1 апреля повышает стоимость услуг мобильной связи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

Увеличится абонентская плата, стоимость исходящих вызовов на номера абонентов Беларуси, мобильного интернета, SMS, MMS, единовременных взносов, а также специальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц.

По данным оператора, подорожание не превысит 3%.-0-