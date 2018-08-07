Оператор velcom обеспечит к Европейским играм бесперебойную связь в поездах БЖД

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеком-оператор velcom оснастит поезда Белорусской железной дороги к II Европейским играм 2019 года техническим решением, которое позволит обеспечить бесперебойную связь по всему маршруту следования. Новое техническое решение презентовали в поезде региональных линий бизнес-класса, следующем по маршруту 718 Минск-Гомель, передает корреспондент БЕЛТА.

Разработка помогает обеспечить во время движения поезда как бесперебойный доступ к интернету по технологии Wi-Fi, так и устойчивую 3G-связь. Пока новое техническое решение применяется в одном поезде, а к лету 2019 года, то есть к старту Европейских игр в Беларуси, оно будет доступно еще в 17 поездах.

Оператор velcom является официальным оператором связи игр и намерен обеспечить качественную связь для участников и гостей соревнований, подчеркнул начальник отдела планирования радиосети компании velcom Алексей Карницкий. С учетом этого компания будет улучшать уже существующее покрытие. К началу Евроигр запланировано строительство около 100 базовых станций. Они расположатся не только возле спортивных объектов и гостиниц, но и вблизи погранпереходов, автотрасс, а также железнодорожных магистралей. "Все это делается для того, чтобы гости и участники игр были обеспечены сверхчеткой голосовой связью и устойчивым интернет-соединением независимо от места своего нахождения", - отметил Алексей Карницкий.

Во всех вагонах тестового поезда по маршруту Минск-Гомель были установлены точки доступа Wi-Fi, которые подключены к маршрутизатору с беспроводным модемом. Установленное усилительное оборудование ретранслирует полученный от базовых станций сигнал 3G-сети через проложенный в вагонах излучающий кабель. Для улучшения приема сигнала как системы Wi-Fi, так и усилителей сигнала используются специальные антенны, установленные на крыше поезда.

"Как официальный оператор связи Европейских игр 2019 года мы готовы запускать в Беларуси самые передовые технологии, которые есть в мире", - резюмировал Алексей Карницкий.

Техническая разработка velcom позволяет обеспечить устойчивую мобильную связь в поездах, несмотря на металлические стенки вагонов, которые плохо пропускают сигнал, высокую скорость движения поездов, отдаленность от базовых станций и интерференцию. Кроме того, воспользоваться Wi-Fi, находясь в пути, смогут бесплатно абоненты всех мобильных операторов. Для этого пассажирам необходимо будет пройти регистрацию через портал авторизации, затем получить код доступа по SMS на свой номер мобильного телефона.

Как отметил заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Казачок, БЖД стремиться сделать поездку каждого пассажира безопасной и комфортной, и качественная связь - это важная составляющая сервиса. Ранее благодаря velcom в поездах появился Wi-Fi, теперь будет доступно новое решение для бесперебойной связи. "Повышение качества связи позволит оптимизировать сопутствующие технологии и сервисы БЖД, обеспечив устойчивую работу устройств контроля посадки пассажиров, продажу билетов через интернет, безналичные расчеты в поездах, а также качественную связь со специалистами контакт-центра, в том числе за счет улучшения покрытия мобильной сети вдоль железнодорожных путей", - добавил Александр Казачок.

Например, БЖД планирует отказаться от ограничения по времени покупки электронных билетов: сейчас их продажа заканчивается за час до отправления поезда. Уже сейчас каждый пятый билет на поезд БЖД покупается через интернет.

Менеджер по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе Фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Максим Кошкалда обратил внимание, что, как правило, обязательного требования обеспечить такую технологию к официальному оператору игр не предъявляется, но velcom инициировал этот проект и приступил к его реализации. "Мы выбрали velcom в качестве официального оператора связи II Европейских игр, так как уверены, что этот оператор как часть большой группы телекоммуникационных компаний, работающих по всему миру, обеспечит для гостей и участников игр необходимый уровень связи. И готовность velcom внедрять самые передовые технологии - лучшее тому доказательство", - отметил Максим Кошкалда.

К слову, к Европейским играм разработан специальный транспортный план, чтобы участникам и зрителям было комфортно добираться к любой из спортивных арен, добавил представитель дирекции соревнований.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 201 комплект медалей. Атлеты будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 18 тыс. официальных участников, соревнования планируется транслировать на 160 стран.-0-