Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
7 августа 2018, Вт
+19°C
Переменная облачность EUR 2.3279
USD 2.0117
RUB 3.1653
Главное
Александр Лукашенко Повышение эффективности работы СЭЗ обсуждено на совещании у Лукашенко
Президент
Итоги вступительной кампании-2018 - в Минобразования назвали самые высокие конкурсы и проходные баллы
Общество
В Беларуси планируется увеличить ввод жилья для многодетных семей до 10 тыс. квартир в год
Общество
Удача с любимой песней! 60-ю квартиру в Минске разыграл солист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок
Общество
Золотовалютные резервы Беларуси увеличились до $7 млрд
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Совершенствование реализации молодежной политики обсудили в Речицком районе
20:40 Регионы
Гигантский град убил птиц в зоопарке Колорадо
20:28 В мире
Мингорисполком в I полугодии направил на поддержку малого и среднего бизнеса свыше Br240 тыс.
20:25 Регионы
В Беларуси совершенствуется порядок осуществления лотерейной деятельности
19:39 Президент
Беларусь будет отстаивать интересы в суде по спору с российской компанией "Манолиум процессинг"
19:36 Экономика
В Беларуси легализуются онлайн-казино и увеличивается возраст для участия в азартных играх
19:25 Президент
Удача с любимой песней! 60-ю квартиру в Минске разыграл солист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок
19:20 Общество
Учреждены эмблема и флаг Министерства образования Беларуси
19:14 Президент
Около 1 млн евро потребуется на восстановление обрушившегося моста под Болоньей
19:06 В мире
Беларусь и Палестина углубят взаимодействие на международной арене
19:01 Политика
Белорусские специалисты смогут повышать квалификацию на инновационных индийских фармпроизводствах
18:50 Экономика
Оператор velcom обеспечит к Европейским играм бесперебойную связь в поездах БЖД
18:45 Технологии
Выставка художника Эдуарда Матюшонка предлагает отправиться в путешествие по исторической Беларуси
18:11 Культура
Трехтомник "Евангелие Ф.Достоевского" в уникальном оформлении передадут музею на Брестчине
17:58 Культура
Итоги вступительной кампании-2018 - в Минобразования назвали самые высокие конкурсы и проходные баллы
17:55 Общество
Минчан приглашают обсудить правила застройки и планировки города
17:47 Регионы
Дуэйн Джонсон подарил автомобиль своему дублеру
17:44 Калейдоскоп
ЕЭК начала защитное расследование в отношении ввозимого в ЕАЭС металлопроката
17:38 Экономика
В Турции переносят здание бани XIII века
17:34 В мире
Звезды "Игры престолов" снялись в короткометражной пародии на голливудские кастинги
17:31 Калейдоскоп
Все новости
Темы
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Вступительная кампания - 2018 Вступительная кампания - 2018
Год малой родины Год малой родины
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Уборочная кампания Уборочная кампания
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Оператор velcom обеспечит к Европейским играм бесперебойную связь в поездах БЖД

Технологии 07.08.2018 | 18:45
Фото из архива
Фото из архива
Европейские игры - 2019 Новости темы Европейские игры - 2019
Другие темы

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеком-оператор velcom оснастит поезда Белорусской железной дороги к II Европейским играм 2019 года техническим решением, которое позволит обеспечить бесперебойную связь по всему маршруту следования. Новое техническое решение презентовали в поезде региональных линий бизнес-класса, следующем по маршруту 718 Минск-Гомель, передает корреспондент БЕЛТА.

Разработка помогает обеспечить во время движения поезда как бесперебойный доступ к интернету по технологии Wi-Fi, так и устойчивую 3G-связь. Пока новое техническое решение применяется в одном поезде, а к лету 2019 года, то есть к старту Европейских игр в Беларуси, оно будет доступно еще в 17 поездах.

Оператор velcom является официальным оператором связи игр и намерен обеспечить качественную связь для участников и гостей соревнований, подчеркнул начальник отдела планирования радиосети компании velcom Алексей Карницкий. С учетом этого компания будет улучшать уже существующее покрытие. К началу Евроигр запланировано строительство около 100 базовых станций. Они расположатся не только возле спортивных объектов и гостиниц, но и вблизи погранпереходов, автотрасс, а также железнодорожных магистралей. "Все это делается для того, чтобы гости и участники игр были обеспечены сверхчеткой голосовой связью и устойчивым интернет-соединением независимо от места своего нахождения", - отметил Алексей Карницкий.

Во всех вагонах тестового поезда по маршруту Минск-Гомель были установлены точки доступа Wi-Fi, которые подключены к маршрутизатору с беспроводным модемом. Установленное усилительное оборудование ретранслирует полученный от базовых станций сигнал 3G-сети через проложенный в вагонах излучающий кабель. Для улучшения приема сигнала как системы Wi-Fi, так и усилителей сигнала используются специальные антенны, установленные на крыше поезда.

"Как официальный оператор связи Европейских игр 2019 года мы готовы запускать в Беларуси самые передовые технологии, которые есть в мире", - резюмировал Алексей Карницкий.

Техническая разработка velcom позволяет обеспечить устойчивую мобильную связь в поездах, несмотря на металлические стенки вагонов, которые плохо пропускают сигнал, высокую скорость движения поездов, отдаленность от базовых станций и интерференцию. Кроме того, воспользоваться Wi-Fi, находясь в пути, смогут бесплатно абоненты всех мобильных операторов. Для этого пассажирам необходимо будет пройти регистрацию через портал авторизации, затем получить код доступа по SMS на свой номер мобильного телефона.

Как отметил заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Казачок, БЖД стремиться сделать поездку каждого пассажира безопасной и комфортной, и качественная связь - это важная составляющая сервиса. Ранее благодаря velcom в поездах появился Wi-Fi, теперь будет доступно новое решение для бесперебойной связи. "Повышение качества связи позволит оптимизировать сопутствующие технологии и сервисы БЖД, обеспечив устойчивую работу устройств контроля посадки пассажиров, продажу билетов через интернет, безналичные расчеты в поездах, а также качественную связь со специалистами контакт-центра, в том числе за счет улучшения покрытия мобильной сети вдоль железнодорожных путей", - добавил Александр Казачок.

Например, БЖД планирует отказаться от ограничения по времени покупки электронных билетов: сейчас их продажа заканчивается за час до отправления поезда. Уже сейчас каждый пятый билет на поезд БЖД покупается через интернет.

Менеджер по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе Фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Максим Кошкалда обратил внимание, что, как правило, обязательного требования обеспечить такую технологию к официальному оператору игр не предъявляется, но velcom инициировал этот проект и приступил к его реализации. "Мы выбрали velcom в качестве официального оператора связи II Европейских игр, так как уверены, что этот оператор как часть большой группы телекоммуникационных компаний, работающих по всему миру, обеспечит для гостей и участников игр необходимый уровень связи. И готовность velcom внедрять самые передовые технологии - лучшее тому доказательство", - отметил Максим Кошкалда.

К слову, к Европейским играм разработан специальный транспортный план, чтобы участникам и зрителям было комфортно добираться к любой из спортивных арен, добавил представитель дирекции соревнований.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 201 комплект медалей. Атлеты будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 18 тыс. официальных участников, соревнования планируется транслировать на 160 стран.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
БЖД, Евроигры, Европейские игры, железнодорожный транспорт, интернет, мобильная связь, разработки, связь
Версия для печати
Новости рубрики Технологии
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3279 BYN 2.323 BYN 2.329 BYN
USD
2.0117 BYN 2.005 BYN 2.01 BYN
RUB
3.1653 BYN 3.155 BYN 3.165 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Итоги вступительной кампании в БГУ
Все видео

Фотоновости

Мясникович встретился с председателем правления компании Cipla Limited
Все фото

Инфографика

Свободные экономические зоны Свободные экономические зоны (СЭЗ) созданы в целях стимулирования производств, основанных на новых и передовых технологиях, увеличения числа рабочих мест и объема экспорта.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко намерен посетить Оршу и проконтролировать выполнение поручений по развитию города
В Беларуси совершенствуется порядок осуществления лотерейной деятельности
В Беларуси легализуются онлайн-казино и увеличивается возраст для участия в азартных играх
Политика
Фото из архива Парламентская делегация Японии посещает с рабочим визитом Беларусь 7-11 августа
Беларусь и Палестина углубят взаимодействие на международной арене
Посольство Беларуси в Австралии закроют до 1 сентября
Экономика
Василий Матюшевский Инвесторы готовы вложить $850 млн в создание новых предприятий в СЭЗ Беларуси
Беларусь будет отстаивать интересы в суде по спору с российской компанией "Манолиум процессинг"
Белорусские специалисты смогут повышать квалификацию на инновационных индийских фармпроизводствах
Происшествия
Фото ГПК Почти 29 кг гашиша изъяли у россиянина на белорусско-польской границе
Следственный комитет возбудил уголовное дело о несанкционированном доступе к информации БЕЛТА
Жительница Гомеля подозревается в краже $1700 у минчанина
Общество
"Дана Холдингс": создать среду для привлечения инвестиций
Удача с любимой песней! 60-ю квартиру в Минске разыграл солист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок
Итоги вступительной кампании-2018 - в Минобразования назвали самые высокие конкурсы и проходные баллы
Регионы
РЕПОРТАЖ: Иваново готовится к встрече гостей Дня белорусской письменности
Совершенствование реализации молодежной политики обсудили в Речицком районе
Мингорисполком в I полугодии направил на поддержку малого и среднего бизнеса свыше Br240 тыс.
Спорт
Дмитрий Дюбин. Фото БФЛА Белорус Дмитрий Дюбин завоевал бронзу в спортивной ходьбе на ЧЕ в Берлине
Женская команда ФК "Минск" успешно стартовала в Лиге чемпионов
Мужская и женская сборные Беларуси по биатлону продолжают подготовку к сезону в Антхольце
Культура
Сцена из спектакля "Пинская шляхта", 2013 год Народному артисту Беларуси Виктору Манаеву исполняется 60 лет
Выставка художника Эдуарда Матюшонка предлагает отправиться в путешествие по исторической Беларуси
Трехтомник "Евангелие Ф.Достоевского" в уникальном оформлении передадут музею на Брестчине
В мире
Фото Синьхуа-БЕЛТА Число погибших при землетрясении в Индонезии увеличилось до 105 человек
Гигантский град убил птиц в зоопарке Колорадо
Около 1 млн евро потребуется на восстановление обрушившегося моста под Болоньей
Калейдоскоп
Кадр из видеозаписи с кинопроб Кита Харрингтона для сериала "Игра престолов" Звезды "Игры престолов" снялись в короткометражной пародии на голливудские кастинги
Дуэйн Джонсон подарил автомобиль своему дублеру
В Москве избили актера фильма "Такси"
Газета 7 дней
Предвестник Великой Победы
ТРИ «С»: силач, самогон и самосвал
Докопаться до истины
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия