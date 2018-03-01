1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Операторы velcom и life:) с 1 марта повысили стоимость услуг связи, сообщает БЕЛТА.

velcom с 1 марта меняет стоимость услуг на ряде тарифов фиксированной связи и телевидения для частных и корпоративных клиентов - в среднем она увеличится на 9%.

Для оптимизации тарифной линейки оказание услуг на определенном перечне архивных тарифных планов velcom с 1 марта будет прекращено. Абоненты данных тарифов могут перейти на любой актуальный тариф на общих основаниях. Начиная с 1 марта клиенты, не сменившие тарифный план самостоятельно, автоматически будут переводиться на рекомендованные тарифы.

Оператор life:) 1 марта повышает абонентскую плату архивных тарифных планов и актуальных тарифных планов "йо1200", "Голос 1", линейка "Семья" и "Мультинет" и тарифных планов для юридических лиц. Без изменений останутся тарифы "Шейк", "Голос 2", "Smart:)", "Пенсионный". В то же время увеличивается объем трафика на тарифах L классический, L, XL.

На большинстве интернет-пакетов абонентская плата останется прежней. Меняется стоимость пакета "Каждые 0,1 ГБ за 0,50 руб", теперь она составит Br0,7, а пакет будет переименован в "Каждые 0,1 ГБ за 0,70 руб". Снижается стоимость услуги "Накопление" - вместо Br1,7 за 30 дней она будет стоить Br1 за 30 дней. На предложениях с модемом и планшетом увеличится стоимость пакета 16 ГБ. В целом процент повышения составит около 6%, проинформировали в life:).-0