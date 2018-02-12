Определены победители первого в Беларуси образовательного Scratch-хакатона

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап открытого конкурса для преподавателей "Scratch-мастер" прошел в Парке высоких технологий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ПВТ.

Впервые в Беларуси финал конкурса состоялся в форме образовательного хакатона по теме "Технология блокчейн и криптовалюты".

На первом этапе конкурса было представлено более 100 индивидуальных работ педагогов, ведущих обучение в рамках факультативных занятий по программированию в среде Scratch. По решению жюри в финал вышли 15 преподавателей.

В ходе хакатона было сформировано 5 команд, которые попытались за 8 часов разработать в среде программирования Scartch образовательные проекты, чтобы наглядно и просто объяснить родителям учеников и своим коллегам-учителям, что такое технология блокчейн и криптовалюта. Открытая защита проектов прошла 11 февраля в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий.

По итогам рассмотрения жюри первое место у проекта "Финансовое распутье Биткота" (учитель информатики средней школы №12 Орши Наталья Снытко, учителя средней школы №17 Лиды: начальных классов Наталия Хитрун и информатики Елена Гришкевич). На втором месте оказался проект "О майнинге простыми словами" (учитель информатики средней школы №34 Гродно Татьяна Худик, учитель математики средней школы №6 Орши Вероника Трашкова, учитель информатики Новоельнянской средней школы Валерий Нагорный). Первую тройку замыкает проект "Цифровое золото или криптовалюта" (учитель информатики средней школы №4 Лиды Оксана Ловкис, учитель информатики средней школы №1 Новолукомля Лилия Мамойко, учитель начальных классов средней школы № 21 Орши Алла Миранкова).

Проект "Технология блокчейн" (учитель математики и информатики Валищенской средней школы Пинского района Виктор Коховец, учитель ДМП и ОБЖ средней школы №2 Березы Виктор Гордейчик, учитель информатики средней школы №45 Витебска Анна Яблокова) занял 4-е место. На 5-м - проект "Биткоин-ликбез" (учитель информатики средней школы №2 Орши Наталья Цыганчук, учитель начальных классов гимназии №1 Новополоцка Екатерина Мишечкина, учитель информатики гимназии Дзержинска Анастасия Кузавкова).-0-