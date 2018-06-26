26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились все участники финального киберспортивного турнира "МЭТА'18" по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), сообщили БЕЛТА организаторы соревнований.

Чемпионат начался в июне с онлайн-квалификации, которая прошла в четыре этапа. В финал вышли команды GoodJob, Londongoodbye, Evolution, Godlike, Shipachi, Junost.org, T00easy, а также приглашенный коллектив Syman Gaming, которые 1 июля выступят в решающей стадии турнира "МЭТА'18" по CS:GO. Она будет состоять из группового этапа и стадии плей-офф.

Прямую трансляцию чемпионата можно будет посмотреть на платформе "ВКонтакте" и на телеканале "MIНСК ТV". Как отметили в федерации, призовой фонд финального этапа составит $1,5 тыс. Кроме денежного фонда чемпионы турнира получат 5 комплектов геймерских гарнитур HyperX Cloud Alpha. Соревнования состоятся 1 июля в ДК МТЗ на улице Долгобродской.

Турниры серии "МЭТА" проводятся Белорусской федерацией киберспорта в нескольких дисциплинах и способствуют повышению мастерства белорусских киберспортсменов.-0-