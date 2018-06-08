Ошибка Facebook повлекла за собой обнародование данных 14 млн пользователей

В социальной сети Facebook произошла ошибка настройки данных учетных записей, в результате которой закрытые публикации 14 млн пользователей стали общедоступными, сообщает ТАСС. Администрация компании уведомит каждого человека, чьи данные были обнародованы.

Сообщается, что это произошло в период с восемнадцатого по двадцать седьмое мая. Ошибка была выявлена двадцать второго мая, но для ее устранения потребовался не один день. По словам разработчиков, причиной произошедшего стало тестирование новой функции. Администрация Facebook приносит всем пользователям свои извинения.