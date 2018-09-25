Основатели Instagram объявили об уходе из компании

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатели соцсети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об уходе из компании. Об этом сообщает BBC.

Предприниматели Кевин Систром и Майк Кригер основали фотоприложение Instagram в 2010 году, а в 2012-м его приобрел Facebook за $1 млрд. Их уход может больно ударить по самому Facebook, который и без того в последнее время оказался в центре скандала с утечкой личных данных пользователей.

Между тем аналитики называют Instagram одним из лучших приобретений Марка Цукерберга и главной надеждой Facebook.

Основатели Instagram не объяснили причин отставки, но не исключено, как предполагают американские СМИ, что причиной ухода предпринимателей стали трения с руководством материнской компании. По словам исполнительного директора Instagram Кевина Систрома, им нужен таймаут, чтобы вновь сосредоточиться на "любопытстве и креативности". "Сейчас мы готовы к новой главе в нашей жизни. Чтобы создать что-то новое, нам нужно понять, что нас вдохновляет и сопоставить это с тем, что нужно миру. Вот этим мы и займемся", - сказал в заявлении Систром.

Глава Facebook Марк Цукерберг пожелал Систрому и Кригеру всего хорошего, добавив, что с нетерпением будет ждать новые плоды их творчества.

После ухода основателей будущее Instagram туманно, пишет New York Times. Неясно, кто возглавит компанию, и удастся ли новому руководителю продолжить историю успеха бренда.

Весной 2018 года об уходе из одного из самых популярных в мире мессенджеров WhatsApp, с 2014 года принадлежащего Facebook, объявил создатель и руководитель сервиса Ян Кум. Как писала Washington Post, у Яна Кума был затяжной конфликт с руководством Facebook: и Кум, и другой основатель WhatsApp Брайан Эктон были недовольны тем, как социальная сеть обходится с данными пользователей.-0-