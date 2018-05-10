Отмена роуминга между Беларусью и Россией отрабатывается на уровне операторов связи

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией на данном этапе начал отрабатываться на уровне операторов связи двух стран, сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

Сергей Попков напомнил, что есть соответствующее поручение глав государств. Министерство связи и информатизации Беларуси продолжает работу с Министерством связи и массовых коммуникаций России. Идет работа на уровне операторов связи.

"Но надо понимать, что это бизнес. Работают операторы связи между собой", - сказал министр.

Он добавил, что белорусские операторы уже предложили абонентам тарифные планы, которые позволили снизить расходы в роуминге - причем не только в России, но и в других странах.-0-

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