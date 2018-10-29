Отопление в больших городах будет проектироваться по-новому!

Белорусские специалисты разработали новые уникальные технологии отопления на основе термопривода (без электричества).

Тему проектирования тепловых пунктов (новый ТКП) обсудят 9 ноября в Минприроды.

Приказом Минстройархитектуры от 16.03.2018 №67 утвержден ТКП 45-4.02-322-2018 "Тепловые сети. Строительные нормы проектирования", требования которого при проектировании распространяются: на тепловые сети, в т.ч. сопутствующие конструкции и сооружения на них, после выходной запорной арматуры (исключая ее); на коллекторы источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходной запорной арматуры (включая ее), предназначенные для транспортирования горячей воды с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа, водяного пара температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа, конденсата водяного пара; на тепловые пункты (узлы ввода) зданий и сооружений при их возведении, реконструкции и капитальном ремонте.

Строительные нормы проектирования данного ТКП не применяются в отношении тепловых пунктов, подключенных к тепловым сетям: индивидуальных встроенных котельных; теплоисточников, использующих теплоту вторичных энергоресурсов теплонасосных станций; других альтернативных источников тепловой энергии.

ТКП 45-4.02-322-2018 вступает в силу 1 октября 2018 г. Одновременно с этим теряют силу следующие технические кодексы: ТКП 45-4.02-182-2009 "Тепловые сети. Строительные нормы проектирования"; ТКП 45-4.02-183-2009 "Тепловые пункты. Правила проектирования".

Для обсуждения этих и других вопросов ЧСУП "ИвентМедиа" приглашает заинтересованных специалистов для участия 9 ноября 2018 года в практическом семинаре: "Новые строительные нормы проектирования тепловых сетей и тепловых пунктов: ТКП 45-4.02-322-2018".

К выступлению приглашены: представители науки - кафедры БНТУ, РУП "Минскэнерго", инженеры-практики с многолетним опытом, поставщики оборудования.

Основные темы и вопросы практического семинара:

Регламентирующие требования по проектированию тепловых сетей с учетом ТКП 45-4.02-322-2018 "Тепловые сети. Строительные нормы проектирования". Основные аспекты применения предварительно изолированных трубопроводов в "Минских тепловых сетях". Проектирование, монтаж и эксплуатация - разработчики.

Повышение энергоэффективности при проектировании тепловых сетей за счет комплексного подхода и применение новых инновационных разработок при строительстве жилья и зданий промышленного назначения (комбиклапаны и термоприводы) - Покотилов Виктор Владимирович, доцент кафедры "Теплогазоснабжение и вентиляция", БНТУ.

Автоматизированные системы управления в системах теплоснабжения - Седнин Алексей Владимирович, заведующий центром НИИЦ АСУ ТЭП.

Инновационные решения при проектировании тепловых сетей. Оборудование: монтаж и эксплуатация (выступающий уточняется).

К участию приглашаются: руководители организаций и главные инженеры, ГИПы, специалисты отделов теплоснабжения, проектных организаций, специалисты по монтажу и обслуживанию, поставщики оборудования и другие заинтересованные в данной области специалисты.

Запись на семинар по тел.: +375 (29) 596-61-77, +375 (29) 683-74-79 или на сайте www.eventmedia.by .

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