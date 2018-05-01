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Парк высоких технологий проводит конкурс проектов об IT-стране

Технологии 01.05.2018 | 14:35
Фото из архива
Фото из архива

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий приглашает школьников принять участие в конкурсе #IT_link, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ПВТ.

Участниками конкурса могут стать ученики 1-9-х классов учреждений образования, подготовившие творческий проект в одной из четырех номинаций.

Так, ученики 1-3-х классов смогут принять участие в конкурсе рисунка в номинации "Вещи будущего глазами детей" и поделиться своими представлениями об изобретениях, которые войдут в повседневный обиход и изменят привычный мир в будущем.

Современные образы и объекты из мира информационных технологий, IТ-тренды, технологии будущего, воплощенные в творческих работах в форме поделки, рассматриваются в номинации "IT-страна - наше будущее" (для учеников 4-5-х классов).

Для учеников 6-7-х классов предусмотрена номинация "IT-страна: фото", в которой будут представлены фотографии. Участниками конкурса в номинации "IT-страна: видео" могут стать ученики 8-9-х классов, подготовившие авторские видеоролики длительностью до 5 минут. Работы в этих номинациях должны быть сюжетно связаны с темой новейших и будущих трендов в сфере развития информационных технологий в Беларуси.

Для участия в конкурсе необходимо до 24.00 11 мая заполнить регистрационную форму на сайте ПВТ.

К участию принимаются индивидуальные работы, выполненные самостоятельно. Один участник вправе подать на конкурс только один проект.

Список победителей будет опубликован до 19 мая.

Представление работ победителей и награждение дипломами и ценными призами состоится 25 мая в Минске.

Конкурс #IT_link проводится для популяризации технологий и инноваций, развития технических и творческих умений и навыков, стимулирования учащихся учреждений общего среднего образования к продолжению обучения по инженерным, компьютерным и другим техническим специальностям.-0-

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Теги
дети, конкурс, молодежь, ПВТ
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