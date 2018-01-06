Первая в мире остановка, распечатанная на 3D-принтере, появилась в Китае

Компания WinSun Construction продемонстрировала первую в мире автобусную остановку, изготовленную при помощи 3D-печати. Ее получили из бетона с использованием переработанных отходов.
Остановку распечатали на шанхайском заводе в течение одной ночи. Затем ее доставили и установили на проселочной дороге в городе Фэнцзин (район Цзиньшань, Шанхай).
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