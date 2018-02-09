9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую операцию с помощью робота провели в Беларуси. Такая информация размещена на странице Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента в Facebook, сообщает БЕЛТА.
Операция проведена 6 февраля в Республиканском клиническом медцентре. Это первая робот-ассистированная операция с использованием роботического комплекса Senhance Surgery компании TransEnterix. "Первой робот-ассистированной операцией была холецистэктомия. Многоразовые и стерилизуемые инструменты позволяют безболезненно этапно двигаться дальше и переходить на более сложные вмешательства", - говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что впечатления самые положительные: четкое управление камерой движением глаз, легко управляемые инструменты, обратная связь, удобное положение оператора. "Планы на использование этого комплекса самые серьезные, и не только в абдоминальной хирургии. В Беларуси положено начало роботической хирургии", - отметили в центре.-0-
Фото с Facebook отделения хирургии РКМЦ
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