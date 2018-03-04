Первые ID-карты планируется выдать в 2018 году - Минсвязи

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые ID-карты планируется выдать в 2018 году. Об этом сегодня в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко, сообщает БЕЛТА.

"В этом году мы должны выдать первые ID-карты. Любой человек сможет в 2019 году обратиться за получением внутренней ID-карты, которая станет аналогом бумажного паспорта", - проинформировал он. Карта будет содержать основные данные о человеке и одновременно - ключ электронной цифровой подписи, который предоставит доступ ко всем государственным электронным услугам.

Что касается биометрического паспорта, то он будет нужен только для выезда за границу. "Это связано с тем, что сегодня нет межгосударственных соглашений, которые позволили бы как универсальное средство идентификации человека использовать пластиковые карты, но на двустороннем уровне это возможно. Т.е. две страны могут подписать соглашение, что пересечение границы возможно и на основании внутренней ID- карты. Уверен, такие соглашения у нас будут и в некоторые страны мы сможем ездить без получения загранпаспорта", - рассказал первый замминистра.

Дмитрий Шедко также добавил, что все паспорта, выданные до 2019 года, продолжат действовать. По ним можно будет ездить, если это будет соответствовать требованиям других стран.

Как ранее сообщалось, введение биометрических документов планируется с января 2019 года. Стомость ID-карты составит 1 базовую величину (сейчас 1 БВ - Br24,5). Паспорт будет стоить 3 базовые. Процедура получения биометрического паспорта будет необязательной, граждане смогут использовать старый документ вместе с ID-картой. В электронном чипе нового паспорта будут присутствовать персональные данные гражданина. В частности, фотография, электронная подпись и отпечатки пальцев. Это делается для того, чтобы облегчить прохождение соответствующих видов контроля на границе, упростить определенные механизмы получения виз и увеличить степень защиты паспорта гражданина Беларуси. Паспорт и ID-карта будут выдаваться в обязательном порядке с 14 лет. Но карта может выдаваться по желанию законных представителей и с рождения ребенка.-0-