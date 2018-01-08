Первый египетский смартфон Nile X скоро поступит в продажу

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египетская компания Silicon Industries разработала свой первый смартфон модели Nile X. Желающие приобрести новинку могут оформить предварительный заказ: со второй половины января будет организована поставка устройств по всему миру.

Заявленная стоимость Nile X составляет 4,2 тыс. египетских фунтов, что сопоставимо с $236. Компания принимает предзаказы от покупателей из разных стран мира, причем клиенты, заказавшие смартфон заранее, получат приоритетное право на первые поставки.

Президент компании SICO Мохамед Салем заявил, что в колл-центр уже поступили десятки тысяч звонков от потенциальных покупателей. Среди желающих оформить бронь на Nile X немало иностранцев, интересующихся техническими характеристиками девайса и условиями его приобретения.

У устройства 5,7-дюймовый дисплей Full HD, 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт встроенной памяти. Кроме того, смарфон поддерживает 4G, имеет двойную камеру (Dual Camera) на 13 и 5 Мп, быстрозаряжаемый аккумулятор, работает на базе Android 7.0 Nougat.

Министерство информации и коммуникаций Египта инвестировало около 400 млн египетских фунтов ($22,4 млн) в проект. Компания Silicon Industries намерена выпускать 1,8 млн аппаратов в год.

Первый в истории египетский смартфон был представлен в декабре 2017 года на 21-й Каирской региональной технологической торговой ярмарке.-0-