Первый компьютер Apple был продан за $375 тыс.

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из компьютеров Apple-1 1976 года выпуска продали на аукционе RRAuction за $375 тыс. Об этом сообщает издание MarketWatch. Проданный компьютер – один из 16 оригинальных, работающих до сих пор.
Первые компьютеры модели Apple-1 были созданы Стивом Джобсом и Стивом Возняком.
Стоимость каждого созданного в 1976 году компьютера Apple-1 составляла $500. Но уже 1977 превысила $660.
Представители аукциона посчитали нужным не оглашать имена продавца и покупателя.-0-
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