Первый компьютер Apple был продан за $375 тыс.

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из компьютеров Apple-1 1976 года выпуска продали на аукционе RRAuction за $375 тыс. Об этом сообщает издание MarketWatch. Проданный компьютер – один из 16 оригинальных, работающих до сих пор.

Первые компьютеры модели Apple-1 были созданы Стивом Джобсом и Стивом Возняком.

Стоимость каждого созданного в 1976 году компьютера Apple-1 составляла $500. Но уже 1977 превысила $660.

Представители аукциона посчитали нужным не оглашать имена продавца и покупателя.-0-