Первый в мире графеновый аккумулятор зарядили за 20 минут

Первый в мире внешний графеновый аккумулятор представила компания Elecjet. По сообщениям информагентств, его главным преимуществом стала скорость зарядки.
Устройство Apollo является не прототипом, а вполне рабочим экземпляром, на который можно оформить предзаказ. Гаджет заряжает такие смартфоны как iPhone X или Samsung Galaxy S8 с нуля до 50% примерно за полчаса. А для достижения 100% заряда Apple iPhone 8 Plus требуется полтора часа вместо стандартных трех.
Емкость устройства составляет 6 000 мАч. Это не так много, как может показаться, зато подобный девайс заряжается с 0 до 100% всего за 20 минут. Для подзарядки используют блоки от Nintendo Switch, Apple MacBook или ноутбуков Lenovo Dell и HP.
Гаджет оснащен тремя разъемами: USB-A с поддержкой Quick Charge 3.0, USB Type-C с выходной мощностью до 40 Вт и обычным USB-A. Для удобства в него установили экран, показывающий уровень заряда.
Сообщается, что первая партия опытных устройств будет доступна к марту 2018 года по цене 59 долларов за экземпляр.
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