Пилотируемый космический корабль "Союз МС-09" вышел на орбиту

6 июня, Байконур /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Пилотируемый космический корабль "Союз МС-09" с тремя членами экипажа новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) вышел на околоземную орбиту.

Запуск был осуществлен с космодрома Байконур в 17.12 по местному времени (14.12 по минскому). Пуск прошел в штатном режиме, отделение космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя состоялось в плановое время.

На полугодовую космическую вахту отправился международный экипаж в составе командира корабля - российского космонавта Сергея Прокопьева, бортинженеров - немецкого астронавта Александра Герста и американского астронавта Серены Ауньон-Чэнселлор.

Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Серена Ауньон-Чэнселлор впервые летят в космос, для представителя Европейского космического агентства, немецкого астронавта Александра Герста нынешний космический полет второй по счету.

Экипажу предстоит большая программа исследований ­выход в открытый космос, работа с грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем Международной космической станции. Также члены экипажа планируют провести футбольный матч на борту станции в день финала чемпионата мира по футболу.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 8 июня.-0-