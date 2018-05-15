15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотные тестовые зоны 5G должны появиться в Беларуси в 2019 году, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко после торжественной церемонии открытия выставки "ТИБО-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, когда в Беларуси будет развернута полноценная пилотная зона 5G, Дмитрий Шедко отметил, что сейчас уже одобрены пилотные проекты, которые должны проверить совместимость 5G с действующими системами, которые в стране существуют. "Международный стандарт 5G появится только осенью, соответственно про пилотные зоны мы будем говорить в следующем году", - подчеркнул он.

При этом, по словам первого замминистра, в Беларуси уже тестируют первые станции 5G. "И на стендах сегодня можно увидеть в том числе и базовые действующие станции 5G. Надо понимать, что этот стандарт - это прежде всего стандарт для индустриального интернета, который должен обрабатывать огромное количество данных, то, что называется, концепцией интернета вещей", - пояснил он.

Выставка "ТИБО" начала работу 15 мая. В ней принимают участие более 100 компаний, представляющих продукцию из 15 стран (Беларусь, Азербайджан, Армения, Великобритания, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Литва, Польша, Россия, США, Турция, Украина, Япония).

Центральной экспозицией на выставке "ТИБО-2018" стал стенд "IT-страна Беларусь". Здесь показывают инновационные разработки в сфере информационных технологий госорганов и белорусских IT-компаний, резидентов Парка высоких технологий, а также возможности применения этих разработок в здравоохранении, образовании, сфере общественной безопасности, транспортной сфере, сельском хозяйстве. Представлены национальные экспозиции Казахстана (страны-партнера форума в этом году) и Азербайджана, коллективные стенды ГКНТ, Мингорисполкома, Госкомвоенпрома.

В этом году на "ТИБО" демонстрируют достижения в робототехнике, новые мобильные сервисы и приложения, информационные технологии для городского сектора и ЖКХ, геоинформационные и навигационные технологии. Организаторы делают акцент на поддержке стартапов и популяризации IT среди молодежи.-0-