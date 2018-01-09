PizzaHut и другие компании разрабатывают беспилотный доставщик пиццы

Компания PizzaHut в сотрудничестве с Toyota работает над созданием беспилотного фургона-доставщика еды. Концепт получил название e-Palette и в нем может разместиться мини-магазин.

В числе партнеров Toyota назвала Amazon и Uber. Не исключено, что самоходный образец представят уже к Олимпийским играм-2020 в Токио. Тесты в США и других странах пройдут немного раньше.

Вероятнее всего беспилотник будет электрическим. Внутреннюю конфигурацию можно полностью сменить в течение суток.

Напомним, ранее о подобной инициативе заявили в Ford. В качестве партнера там выбрали сети Domino`s Pizza.