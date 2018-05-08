Победителей конкурса стартапов наградят на "ТИБО-2018"

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит конкурс стартап-проектов Belarus ICT Start-up Award, сообщили БЕЛТА организаторы.

В 2018 году конкурс проводится во второй раз и призван стать ежегодным событием Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО". Организатором выступает Государственный комитет по науке и технологиям и Минский городской технопарк при поддержке Белорусского инновационного фонда, Института бизнеса БГУ и Общества содействия инновационному бизнесу.

Belarus ICT Start-up Award - это возможность представить свой проект в сфере инновационной деятельности, получить экспертную оценку и поддержку, содействие в развитии бизнеса на ранней стадии, а также ценные призы.

Для участия нужно до 13 мая включительно заполнить заявку на сайте http://start.by/tibo. К участию приглашаются стартапы, эксперты и специалисты в различных отраслях, как юридические, так и физические лица, в том числе команды и индивидуальные участники.

После заочного отбора заявок оргкомитетом авторы проектов пройдут 15 мая подготовительный тренинг. Презентации финалистов запланированы на Дне эксперта Института бизнеса БГУ 16 мая. По их итогам будут определены победитель и два призера конкурса.

Торжественная церемония награждения состоится 17 мая в рамках "ТИБО".

Победители и призеры будут награждены дипломами и ценными призами от партнеров, среди которых гироскутер, планшет и "умные часы", а также получат приглашение на самую крупную стартап-конференцию в странах СНГ для технологических предпринимателей Startup Village 2018.-0-