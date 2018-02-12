Починка колонки "HomePod" почти равна покупке новой

Не секрет, что починка техники от компании Apple всегда была очень дорогой, но стоимость ремонта новой колонки компании просто шокировала пользователей. Починка "HomePod" обойдется ее владельцу немного дешевле покупки новой колонки.

Новинка от Apple, умная колонка "HomePod", официально поступила в продажу в пятницу девятого февраля. Ее стоимость составляет 349 долларов. На официальной странице продуктов создатели разместили стоимость ее ремонта. Если колонка сломается по вине владельца, то ему придется выложить за ее ремонт 279 долларов.

В то же время, за расширение гарантии AppleCare компания предлагает доплатить при покупке еще 78 долларов. Это предложение выгодно для тех, у кого дома есть маленькие дети или неугомонные животные, которые в любой момент могут сломать устройство.