Поднимать телефон, чтобы поймать сигнал, бессмысленно - ученые

Журналисты издания The Verge установили, что поднимать телефон в надежде улучшить прием сигнала довольно бесполезное занятие. Профессор компьютерной инженерии Линь Чжун из университета Райса напоминает, что мобильная связь равномерно распределяется в пространстве и гораздо полезнее не поднимать телефон на пару десятков сантиметров вверх, а отойти на несколько шагов от того места, где сигнала нет.
Линь Чжун согласен, что качество связи в городе с высокими зданиями ухудшается из-за неоднородности рельефа. Однако в этом случае целесообразнее было бы ловить сигнал стоя на крыше самого высокого здания, чего никто не делает.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3608 BYN
|2.355 BYN
|2.368 BYN
|USD
|1.9921 BYN
|1.991 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.417 BYN
|3.405 BYN
|3.42 BYN