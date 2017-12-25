Поднимать телефон, чтобы поймать сигнал, бессмысленно - ученые

Журналисты издания The Verge установили, что поднимать телефон в надежде улучшить прием сигнала довольно бесполезное занятие. Профессор компьютерной инженерии Линь Чжун из университета Райса напоминает, что мобильная связь равномерно распределяется в пространстве и гораздо полезнее не поднимать телефон на пару десятков сантиметров вверх, а отойти на несколько шагов от того места, где сигнала нет.

Линь Чжун согласен, что качество связи в городе с высокими зданиями ухудшается из-за неоднородности рельефа. Однако в этом случае целесообразнее было бы ловить сигнал стоя на крыше самого высокого здания, чего никто не делает.