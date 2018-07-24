Появились фото смартфона от Илона Маска

В сеть утекли фотографии передней и задней панели смартфона от компании Илона Маска Tesla.
GizChina сообщила, что смартфон имеет название — Quadra. Еще в ноябре прошлого года появлялась информация о ее разработке. По фотографии видно, что передняя часть будет выглядеть как флагман от Apple, а задняя панель будет украшена крупным логотипом Tesla. Судя по всему, телефон будет иметь двойную камеру.
Пока неизвестно, какой операционной системой будет оснащен телефон. В ближайшем времени должна появится информация о цене, дате выхода и характеристиках смартфона.
В ноябре прошлого года Tesla выпустила новейшую портативную зарядку для телефонов с емкостью 3350 миллиампер-часов.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3317 BYN
|2.316 BYN
|2.326 BYN
|USD
|1.9895 BYN
|1.985 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.1505 BYN
|3.146 BYN
|3.16 BYN