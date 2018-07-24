Появились фото смартфона от Илона Маска

В сеть утекли фотографии передней и задней панели смартфона от компании Илона Маска Tesla.

GizChina сообщила, что смартфон имеет название — Quadra. Еще в ноябре прошлого года появлялась информация о ее разработке. По фотографии видно, что передняя часть будет выглядеть как флагман от Apple, а задняя панель будет украшена крупным логотипом Tesla. Судя по всему, телефон будет иметь двойную камеру.

Пока неизвестно, какой операционной системой будет оснащен телефон. В ближайшем времени должна появится информация о цене, дате выхода и характеристиках смартфона.

В ноябре прошлого года Tesla выпустила новейшую портативную зарядку для телефонов с емкостью 3350 миллиампер-часов.

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