Полицию Калифорнии "обрушили" звонки из сервисного центра Apple

Не менее 1 600 звонков поступили в полицию за последние полгода из сервисного центра Apple. В последнее время фиксируют около 20 звонков в день, сообщают информагентства.

В основном диспетчеры слышат тишину или повседневные беседы сотрудников сервисного центра. С октября 2017 года в полицию поступило свыше 1 600 звонков.

Полиция жалуется на то, что ложные звонки препятствуют нормальной работе экстренных служб. Диспетчер может пропустить важный звонок из-за "контрольного" звонка из сервиса.

В Apple пока не прокомментировали случившееся. Они пообещали устранить неполадки с вызовами службы 911, стоящими по умолчанию в режиме SOS. Не исключено, что он активизируется в ходе ремонта.