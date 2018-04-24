Пользователи Instagram по всему миру жалуются на сбои в работе соцсети

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интернет-пользователи различных стран отмечают неполадки в работе Instagram, передает ТАСС.

Сбои в работе соцсети наблюдаются сегодня с 14.37. Наибольшее количество жалоб поступает от жителей Австрии, Болгарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши, Португалии, Сербии, Турции, Украины и Франции. О проблемах сообщают также в Австралии, Бразилии, Сингапуре, США, России и Японии.

О причинах неполадок в настоящее время не сообщается.-0-