Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются 30 июля по всему миру. Такую информацию можно найти на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего с проблемами сталкиваются европейские пользователи, в частности, в Италии, Испании, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах. О сбоях также сообщают пользователи из Украины, Польши, Румынии, США и других стран.

Чаще всего пользователи сервиса Downdetector (44%) сообщают о невозможности подключиться к Telegram, 38% имеют проблемы с отправкой и получением сообщений, 16% не могут войти в свои аккаунты в мессенджере.