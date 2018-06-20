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Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

Технологии 20.06.2018 | 21:52

20 июня, Минск /БЕЛТА-ТАСС/. Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в среду в ряде стран мира. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел 20 июня около 18.50. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (46%), отправлять или получать сообщения (34%), а также авторизоваться (18%).

Больше всего с проблемами сталкиваются жители США, Мексики, Канады, Доминиканской Республики и Ямайки.-0-

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