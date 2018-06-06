Портал 115. бел помог решить свыше 131 тыс. проблем в сфере ЖКХ

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портал "Мой Горад" 115. бел помог решить свыше 131,3 тыс. проблем в сфере ЖКХ, сообщили БЕЛТА в Центре информационных технологий Мингорисполкома.

Отправлять запросы коммунальным службам могут жители Минска, Витебска, Солигорска и Кричева. Так, в белорусской столице за время работы сервиса принято более 143 тыс. заявок, из которых свыше 130 тыс. решены, в Витебске - 5,3 тыс. и почти 1,2 тыс. соответственно, в Солигорске - 454 и 118, Кричеве - 26 и 13. Всего на сайте зарегистрированы почти 62,4 тыс. человек.

Портал создавался для отправки запросов повседневного текущего характера, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства Минска, начал функционировать в ноябре 2015 года. С июля 2017 года им стали пользоваться также жители Витебска, нынешней весной - Солигорска и Кричева. Главная задача портала - упростить взаимодействие служб ЖКХ с горожанами.

После модерации запросы направляются в подразделения горисполкомов или городским службам для выполнения. Портал не является официальным сайтом государственных органов и организаций. Обратная связь реализуется через предоставление возможности просмотра статуса обработки опубликованного запроса, а также анализа результатов выполненной работы по запросу в формате изображений "было" и "стало". Гражданин имеет возможность влиять на рейтинг организации, оценивая качество выполненной по его запросу работы.-0-