15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портал 115.бел заработает летом в Гродненской и Брестской областях, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела маркетинга КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Дмитрий Парфиянович сегодня во время выставки "ТИБО-2018".

"Есть поручение о внедрении портала 115.бел и единой диспетчерской службы во всех городах с населением свыше 100 тыс. В настоящее время ведется активная работа с Гродненской и Брестской областями, летом там будет запущена единая диспетчерская служба и портал 115.бел. Практически со всеми районами Гродненской области заключены договоры. В Брестской области изначально будет подключен областной центр, потом вся область", - сказал Дмитрий Парфиянович.

До конца текущего года портал 115.бел планируется запустить в Минской, Гомельской, Витебской и Могилевской областях. В настоящее время им могут воспользоваться жители Минска, Витебска, Солигорска и Кричева. По словам Дмитрия Парфияновича, популярность портала растет, число обращений с каждым годом увеличивается.

В выставке "ТИБО" примут участие более 100 компаний, представляющих продукцию из 15 стран (Беларусь, Азербайджан, Армения, Великобритания, Египет, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Литва, Польша, Россия, США, Турция, Украина, Япония). Центральной экспозицией является стенд "IT-страна Беларусь".-0-