Портал "Мой горад" начал работать в Берестовице, Вороново, Зельве и Кореличах

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Портал "Мой Горад" 115.бел начал работать в Берестовице, Вороново, Зельве и Кореличах, сообщает БЕЛТА.

Портал создавался для отправки запросов повседневного текущего характера, касающихся жилищно-коммунальных услуг и городского хозяйства Минска, начал функционировать в ноябре 2015 года. С июля 2017 года им стали пользоваться также жители Витебска, нынешней весной - Солигорска и Кричева. Главная задача портала - упростить взаимодействие служб ЖКХ с горожанами.

После модерации запросы направляются в подразделения горисполкомов или городским службам для выполнения. Портал не является официальным сайтом государственных органов и организаций. Обратная связь реализуется через предоставление возможности просмотра статуса обработки опубликованного запроса, а также анализа результатов выполненной работы по запросу в формате изображений "было" и "стало". Гражданин имеет возможность влиять на рейтинг организации, оценивая качество выполненной по его запросу работы.

Всего на сайте зарегистрировано 63 тыс. 570 человек. В Минске принято почти 148,7 тыс. запросов, решено около 136,2 тыс. проблем, в Витебске - чуть более 6 тыс. и около 1,3 тыс. соответственно, в Солигорске - 682 и 294, Кричеве - 32 и 21. От жителей Берестовицы пока поступил один запрос.-0-