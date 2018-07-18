Портал с информацией о достижении Беларусью Целей устойчивого развития создадут до конца года

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до конца года создадут портал с информацией о достижении страной Целей устойчивого развития. Об этом заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина заявила в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"У нас нет единого органа, который собирал бы всю информацию, создал единый портал, где бы вся эта информация аккумулировалась, всеми изучалась, обогащалась, проверялась, и был бы один информационный ресурс, которым могли бы пользоваться, - сказала Марианна Щеткина. - Эту работу координирует наш Белстат, и они до конца года создадут этот национальный портал".

Многие страны работают над созданием подобных порталов. "Когда он будет создан во всех государствах, можно будет заходить туда и получать информацию", - заметила национальный координатор.

Марианна Щеткина добавила, что в Беларуси приняты эффективные меры для организации и систематизации работы по достижению Целей устойчивого развития. Все 17 ЦУР разбиты на показатели и закреплены за государственными органами. "То есть каждый знает зону своей ответственности", - обратила внимание она.

"И очень важно, чтобы от национального уровня мы перешли на региональный: разработали показатели для регионов, то есть областей, города Минска. Этим занимается Белстат", - сказала зампредседателя Совета Республики.-0-