Последствия захвата Земли роботами Boston Dynamics - видео

Шуточные последствия робоапокалипсиса нашли пользователи на видеохостинге YouTube. На записи показан пустынный участок суши, на котором бегают тысячи роботов американской компании Boston Dynamics.
Голос с внушительными интонациями повествует о господстве роботов на планете. Правда, роботизированные захватчики Spot Mini, похоже, не очень понимают, что им делать с покоренной планетой. В результате первый же сильный смерч уносит часть умных машин, а остальные бессильно падают на землю.
Пользователи оценили старания создателей видео положительными комментариями.
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