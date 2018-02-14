Представитель команды Nemiga Gaming стал победителем турнира по киберфутболу МЭТА'18. FIFA

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель команды Nemiga Gaming Илья Шиманский стал победителем турнира по киберфутболу МЭТА'18. FIFA с призовым фондом Br1 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации киберспорта.

Соревнования прошли в фан-доме ХК "Динамо-Минск". В турнире участвовали 16 киберфутболистов. Из них четверо получили прямые приглашения в основную часть чемпионата, остальные 12 прошли через стадию квалификации.

Илья Шиманский занял в турнире первое место, получил кубок чемпиона и Br500. Серебряным призером стал Денис Крумкачев, представлявший ФК "Минск", а третье место у Артема Воловича, который на данный момент не имеет контракта с киберспортивными организациями.

Как отметили организаторы, матчи МЭТА'18. FIFA транслировались на платформе "ВКонтакте" и по телеканалу "Miнск TV". Онлайн-трансляция турнира собрала 240 тыс. зрителей.-0-