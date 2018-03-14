Представлен миниатюрный компьютер за 35 долларов

Производитель Raspberry Pi презентовал обновленную версию мини-компьютера Raspberry Pi 3 Model B+.

На борту устройства установлен процессор Broadcom BCM2837B0 (4 ядра с частотой 1,4 ГГц), Bluetooth-модуль версии 4.2 и Wi-Fi передатчик, функционирующий на частоте 5 ГГц.

Пользователям доступен также гигабитный Ethernet через USB 2.0. Ожидаемая цена продажи не превысит 35 долларов.