Представлен робот-чемодан, следующий за хозяином

Чемодан-"щенок" Puppy 1 представила китайская компания 90Fun. По сообщениям информагентств, он автоматически следует за владельцем, что очень удобно при длительных путешествиях.

Устройство оснастили парой колес и набором сенсоров для автоматической балансировки. Оно распознает владельца и готово неотступно следовать за ним по вокзалу или аэропорту либо останавливаться и ждать по команде. Несмотря на автоматизацию чемодан сохранил переносную ручку.

Сообщается, что роботом можно управлять удаленно. Официально его представят на будущей выставке CES 2018 в Лас-Вегасе, стартующей через четыре дня. В продажу 50-сантиметровый "щенок" поступит в нынешнем году, правда его цена пока не раскрывается.

В разработке девайса участвовал и производитель гироскутеров Seagway. Кстати, у будущих владельцев могут возникнуть проблемы с допуском устройства в грузовой отсек из-за встроенного аккумулятора.