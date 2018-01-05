Представлен робот-чемодан, следующий за хозяином

Чемодан-"щенок" Puppy 1 представила китайская компания 90Fun. По сообщениям информагентств, он автоматически следует за владельцем, что очень удобно при длительных путешествиях.
Устройство оснастили парой колес и набором сенсоров для автоматической балансировки. Оно распознает владельца и готово неотступно следовать за ним по вокзалу или аэропорту либо останавливаться и ждать по команде. Несмотря на автоматизацию чемодан сохранил переносную ручку.
Сообщается, что роботом можно управлять удаленно. Официально его представят на будущей выставке CES 2018 в Лас-Вегасе, стартующей через четыре дня. В продажу 50-сантиметровый "щенок" поступит в нынешнем году, правда его цена пока не раскрывается.
В разработке девайса участвовал и производитель гироскутеров Seagway. Кстати, у будущих владельцев могут возникнуть проблемы с допуском устройства в грузовой отсек из-за встроенного аккумулятора.
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