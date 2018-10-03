Представлена полноразмерная пассажирская капсула Hyperloop

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Hyperloop Transportation Technologies Inc. (HyperloopTT) представила свою первую полноразмерную пассажирскую капсулу для сверхскоростного поезда будущего. Об этом сообщает Bloomberg.

Капсула, которая получила название Quintero One, была показана на специальной церемонии в Испании. Ее длина составляет 32 м, а вес - 5 т. Позднее капсулу планируют отправить для дополнительной сборки и интеграции в Тулузу (Франция). Планируется, что во Франции в 2019 году будет построена испытательная трасса длиной 1 км.

Как сообщается на сайте HyperloopTT, капсула может перевозить одновременно от 28 до 40 пассажиров, а в сутки на одной линии - до 164 тыс. человек.

Hyperloop - это технология, которая завоевала популярность после того, как миллиардер Илон Маск предложил ее концепцию в 2013 году. Несколько компаний в последние годы подключились к гонке за строительство высокоскоростной транспортной системы. Технология Hyperloop предусматривает перемещение пассажиров в капсулах со скоростью более 750 миль (1200 км) в час по трубе, из которой откачан почти весь воздух. -0-