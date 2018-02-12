Приложение "Голосую" стало доступно и для телефонов с iOS

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильное приложение "Голосую!", презентованное на семинаре-практикуме "Молодежь выбирает!" в середине января, доступно для телефонов с iOS, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.
Ранее программное обеспечение работало только с системой Android.
Авторство IT-разработки принадлежит активистам БРСМ из Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники. Приложение поможет избирателям оперативно сориентироваться по месту нахождения их избирательных участков и познакомиться с кандидатами в депутаты Минского городского Совета депутатов 28-го созыва, подскажет способ проезда различными видами транспорта, как личного, так и общественного.-0-
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