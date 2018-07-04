Приложение "Мобильный мастер" для ЖКХ тестируют в Минске

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приложение "Мобильный мастер" для организаций ЖКХ тестируют в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук.
Первыми на новую форму работы перешли в ЖЭУ-5 Заводского района Минска. Приложение установлено на смартфоны рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. Заявка, поступившая на короткий номер 115, сразу направляется непосредственному исполнителю.
"Во время пилотного проекта мы изучаем отзывы работников, мнения, что нужно усовершенствовать", - отметил Юрий Кукашук.
Мобильное приложение "Мобильный мастер" разработало КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома". После завершения тестовой эксплуатации нового сервиса в Заводском районе опыт планируется распространить на все ЖЭУ столицы.
Система ЖКХ Минска располагает тремя каналами коммуникации горожан с жилищно-коммунальными службами - портал 115.бел, контакт-центр с коротким номером 115 и чат-бот.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3235 BYN
|2.317 BYN
|2.324 BYN
|USD
|1.9946 BYN
|1.992 BYN
|1.996 BYN
|RUB
|3.1524 BYN
|3.142 BYN
|3.16 BYN