Приложение от Google сравнивает людей с картинами

Компания Google еще в 2016 году запустила приложение под названием Arts & Culture, которое содержит базу данных произведений искусства из музеев семидесяти стран мира. Приложение не пользовалось огромной популярностью до недавнего момента, когда в нем появилась функция под названием "Is your portrait in a museum?". Она позволяет любому пользователю сделать свое селфи и посмотреть, на какое произведение искусства вы похожи.

Функция основана на технологии распознавания лица от Google. После этого система сравнивает ваше лицо со всей базой произведений искусств. Ну а кто не хочет узнать, на кого он похож? Поэтому за последнюю неделю популярность Arts & Culture невероятно возросла. Правда, новая функция появилась пока не во всех странах мира. Так, для белорусов она еще не доступна.

Многие зарубежные знаменитости уже успели проверить на себе приложение и поделиться итогами с подписчиками. Так, приложение сравнило актера "Теории большого взрыва" Джима Парсонса с Михаилом Ивановичем Терещенко кисти русского художника Александра Головина. А актера и комика Джеймса Адомиана приложение и вовсе сравнило с Сатурном с картины Гойя "Сатурн, пожирающий своего сына".

