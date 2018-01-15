Приложение от Google сравнивает людей с картинами

Компания Google еще в 2016 году запустила приложение под названием Arts & Culture, которое содержит базу данных произведений искусства из музеев семидесяти стран мира. Приложение не пользовалось огромной популярностью до недавнего момента, когда в нем появилась функция под названием "Is your portrait in a museum?". Она позволяет любому пользователю сделать свое селфи и посмотреть, на какое произведение искусства вы похожи.
Функция основана на технологии распознавания лица от Google. После этого система сравнивает ваше лицо со всей базой произведений искусств. Ну а кто не хочет узнать, на кого он похож? Поэтому за последнюю неделю популярность Arts & Culture невероятно возросла. Правда, новая функция появилась пока не во всех странах мира. Так, для белорусов она еще не доступна.
Многие зарубежные знаменитости уже успели проверить на себе приложение и поделиться итогами с подписчиками. Так, приложение сравнило актера "Теории большого взрыва" Джима Парсонса с Михаилом Ивановичем Терещенко кисти русского художника Александра Головина. А актера и комика Джеймса Адомиана приложение и вовсе сравнило с Сатурном с картины Гойя "Сатурн, пожирающий своего сына".
Wow I mean wow google arts and culture ... pic.twitter.com/i2ujsiA30N— James Adomian (@JAdomian) 13 января 2018 г.
We're not so sure about these, @googlearts.
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